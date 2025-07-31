İşverenlerin itirazı değerlendirmek üzere toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda işçi ve işveren tarafına söz verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantının başında kısa bir açıklama yaparak, İşverenler Sendikası’nın asgari ücrete yapılan yüzde 17.79'luk artışa dün itiraz ettiğini, bunu değerlendirmek üzere toplandıklarını ifade etti.

İşveren Sendikası adına konuşan Cengiz Alp, asgari ücrete son 3 yılda yapılan artışın küçük ve ücra yerdeki işletmeleri zorda bıraktığını söyleyerek, “Enflasyon sarmalı bizim suçumuz değil, itirazımız ciddidir” dedi.

Alp, ekonomide rekabet gücünün azaldığını, turizmde, inşatta kayıplar olduğunu, bu türbülansın ekonomiyi daha da etkileyeceğini belirtti.

-Serdaroğlu

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işverenlerin tutumunu eleştirerek, “Asgari ücret bir lütuf değil, insanca yaşamanın bir unsurudur” dedi.

İtirazın asgari ücrete değil, enflasyona, zamlara, denetimsizliğe yapılması gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, “İşveren 'bu bizim suçumuz değil' diyor, bu asgari ücretlinin de suçu değil” diye konuştu.

Serdaroğlu, ülkede yaşanan sorunların yönetim kaynaklı olduğunu savundu.

Ahmet Serdaroğlu’ndan sonra yeniden söz alan Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, tüm yasal çalışmaları şeffaf şekilde yürüttüklerini vurgulayarak, sektörel bazda asgari ücretle ilgili çalışmaların yüzde 90’ının tamamlandığını söyledi.

Gardiyanoğlu ile Serdaroğolu, zaman zaman karşılıklı konuşarak birbirlerini eleştirdi. Toplantının itirazı değerlendirme kısmı basına kapalı yapılıyor.