Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün ikinci toplantısını yapıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 10.25’te başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, toplantının başında yaptığı konuşmada hayatını kaybeden eski Bakan ve Milletvekili Kenan Atakol’a Allah’tan rahmet diledi.

İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Hayat Pahalılığı oranını, toplantının gündemine aldıklarını kaydeden Hasipoğlu, “Bugünkü toplantıda bu rakamları konuşacağız.” dedi.

Asgari ücretin tespiti için çeşitli unsurların etkili olduğunu dile getiren Hasipoğlu, enflasyon ve hayat pahalılığının bu unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, “Bakanlık olarak hedefimiz, işveren ve işçi kesimiyle buradan uzlaşıyla çıkmaktır. Bugün bunu başarırsak çıkıp rakamı açıklarız, eğer uzlaşamazsak kısa bir süre sonra üçüncü toplantımızı gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret, 1 Temmuz’dan bu yana brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 TL olarak uygulanıyor.