Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor.

Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 26 Aralık sabah 09.30'da tarafları bakanlığa davet etti.

Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu BRT ekranlarında, yılbaşından önce ilk toplanma tarihini duyurdu;

“Asgari ücretliyi korumak ödevimizdir, sosyal devleti korumak da görevimizdir. Hem işveren, hem işçi temsilcileriyle ön görüşme yaptım. Genel sorunlarını dinledim. Asgari ücret görüşmeleri ocak ayında resmi olarak başlar ama madem taraflar öncesinde hazırlık anlamında görüşmek istiyorlar öyle ise ilk kez öncesinde bu görüşmeleri başlatma sürecini yapabilirim. 26 Aralık Cuma sabahı kendilerini bizlerle istişare için tespit komisyonunu toplayabilirim…”