Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstiklal Marşı’nın Kıbrıs Türk halkının da en zor zamanlarında hürriyet ve varoluş mücadelesinin sembolü olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu, Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türklerinin de milli marşı olan İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. yıl dönümünü dolayısıyla kutlam mesajı yayımladı.

12 Mart 1921’de kabul edilen ve “Korkma!” diye başlayan İstiklal Marşı’nın “ezelden beri hür yaşamış” Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı için önemine dikkat çeken Ertuğruloğlu, sömürge döneminde gizlice dinlenip okunan İstiklal Marşı’nın halkın hürriyet umudunu hep canlı tuttuğunu belirtti.

Ömrü üç yıl süren 1960 ortak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortak bir milli marşı olmadığı ve o döneminde de Kıbrıs Türklerinin milli marşının İstiklal Marşı olduğunu hatırlatan Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

“Devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bağımsızlığımızın gururuyla okunan İstiklal Marşımız, Anavatanımızla aramızdaki kopmaz bağın ve ortak kaderimizin nişanesidir.

Mehmet Akif'in dediği gibi: ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, tüm vatan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”