Türk Donanması Southampton’da: NATO Tatbikatı Kapsamında Diplomasi ve Güç Gösterisi

NATO’nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında İngiltere’nin Southampton Limanı’na gelen Türk Deniz Görev Grubu’nun amiral gemisi TCG Anadolu’da düzenlenen ziyaret programı; diplomasi, savunma sanayi ve Türk toplumunu aynı güvertede buluşturdu. Programa Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş’ın yanı sıra KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan da katıldı.

Southampton anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı

NATO’nun önemli askeri faaliyetlerinden biri olan Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında İngiltere’nin Southampton Limanı’na gelen Türk Deniz Görev Grubu’nun amiral gemisi TCG Anadolu, diplomatik, askeri ve sivil temsilcilerin katılımıyla anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin modern unsurlarını temsil eden TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Oruçreis ve TCG Derya gemileri, İngiltere’de gerçekleştirilen ziyaret programı çerçevesinde hem diplomatik temaslara hem de savunma sanayii tanıtımına sahne oldu.

Diplomasi ve Savunma Aynı Güvertede

TCG Anadolu’da düzenlenen programa Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş katılırken, Türkiye Londra Başkonsolosu Pr. Dr. Hasan Ulusoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan da etkinlikte yer aldı.

Programda İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Matthew Stratton ile Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Bilican da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında Türkiye’nin savunma sanayii alanında geliştirdiği yerli ve milli sistemler hakkında davetlilere bilgilendirme yapılırken, Türk Donanması’nın modern kabiliyetleri ve NATO içindeki rolü de detaylı şekilde anlatıldı.

Türk Medyası ve Toplum Temsilcileri de Katıldı

Southampton’daki ziyaret programına İngiltere’de faaliyet gösteren Türk basını, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi.

Programı takip eden medya kuruluşları arasında Anadolu Ajansı TRT World TRT Haber, Turkuvaz Medya ve Londra yerel medyadan Olay Gazetesi imtiyaz sahibi Nural Ezel yer alırken, Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de etkinliğe katılım sağladı.

Türk toplumunun farklı kesimlerini bir araya getiren program, aynı zamanda diaspora ile diplomasi arasında güçlü bir köprü niteliği taşıdı.

İngiliz Basınında Geniş Yer Buldu

Türk Deniz Görev Grubu’nun İngiltere ziyareti ve özellikle TCG Anadolu’nun Southampton Limanı’ndaki varlığı, İngiliz basınında da geniş yer buldu.

Birçok savunma ve denizcilik yayını, Türkiye’nin amiral gemisi TCG Anadolu’nun modern kabiliyetlerini ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin NATO operasyonlarındaki rolünü öne çıkaran haberlere yer verdi.

Southampton Limanı’nda gerçekleştirilen bu ziyaret, yalnızca bir liman ziyareti olmanın ötesinde; Türkiye’nin savunma gücünü, diplomatik etkinliğini ve yurt dışındaki Türk toplumunun dinamizmini aynı platformda buluşturan anlamlı bir tablo ortaya koydu.

Türk Donanması’nın modern gemileriyle İngiltere’de sergilediği bu diplomatik ve askeri varlık, Türkiye’nin uluslararası alandaki stratejik rolünü ve NATO müttefikliği çerçevesindeki katkılarını bir kez daha gözler önüne serdi.