İlk toplantısını bugün yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirleme çalışmalarına 7 Ocak 2026'da yapılacak ikinci toplantıda devam edecek. Ücret konusuna girilmeyen bugünkü toplantıda taraflar pozisyonlarını dile getirip, bir sonraki toplantının tarihini belirledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 10.05’te başlayan toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp basına açıklama yaptı.

-Hasipoğlu: “7 Ocak tarihinde ikinci görüşmeyi yapacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasına yağan yağmuru işaret ederek, “Bereketimizle geldik. İnşallah bu bereketimiz asgari ücrete de yansır.” diyerek başladı.

Bugün ilk toplantının gerçekleştirildiğini belirten Hasipoğlu, “Normalde hayat pahalılığı oranları belirlendikten sonra ocak ayında başlayan asgari ücret görüşmelerimizi biz ilk kez erkene aldık. Hem işveren tarafının, hem de işçi tarafının düşüncelerini aldık.” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, temel felsefelerinin işçinin emeğini karşılığını alması olduğunu söyleyerek, “Tabii ki bunu yaparken de aynı zamanda da iş verenin üretimini, istihdamını, sürdürülebilirliğini güven altına almamız gerekiyor” dedi.

Bu konuda çok olgun, yapıcı ve sükûnet içinde bir toplantı yapıldığını işaret eden Hasipoğlu, amaçlarının her iki tarafın uzlaşısıyla bir rakam belirlemek olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, 7 Ocak tarihinde ikinci görüşmelerini yapacaklarını da vurgulayarak, Ocak ayının ortasına kadar da rakamı belirlemek istediklerini söyledi.

“Toplumsal pozitif bir elektrik var. Bunu devam ettirmek istiyoruz.” diyen Hasipoğlu, tarafları çok dikkatli dinlediğini, herkesin haklı olduğu tespitleri olduğunu ve hükümet olarak da gerekli tedbirleri alacaklarını aktardı.

-Serdaroğlu: “Ülkedeki asgari ücret başlangıç ücreti değil, geçim ücretidir”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise konuşmasında, Çalışma ve Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun ilk kez asgari ücret toplantısının başkanlığını yaptığını, dolayısıyla farklı bir tarzda toplantı yaptıklarını aktardı.

Toplantıda gizlilik uyarı kararı alındığını vurgulayarak, bu konuda bir şey söylemeyeceğini belirten Serdaroğlu, kendilerinin de bu gizlilik kararını desteklediklerini kaydetti. Serdaroğlu, toplantıda her kesimin kendi notları üzerinden açıklama yapabileceğini dile getirerek, buna dair herhangi bir kısıtlama veya yasaklama bulunmadığını belirtti.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp’ın toplantıdaki yaklaşımına değinerek, "Cengiz Alp bir yana, Metin Arhun bir yana" dedi.

Serdaroğlu, asgari ücret konusunda Polonya ve benzeri ülkelerin örnek verilmesini eleştirerek, asgari ücretli çalışan oranının KKTC'de yüzde 60, Polonya ve benzeri ülkelerde ise yüzde 10'u geçmediğinden o ülkelerdeki asgari ücret miktarının önemsenmediğini söyledi.

Polonya gibi ülkelerde sistem olduğuna işaret eden Serdaroğlu, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’a seslenerek “Senin memleketinde sistem yok. Senin eleştirmen gereken, bu sistem, bu asgari ücreti bu duruma getirenler ve piyasadaki pahalılığı bu duruma getirenlerdir.” dedi

Serdaroğlu, asgari ücretin her ülkenin kendi koşullarına göre değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, ülkedeki asgari ücretin başlangıç ücreti olmadığını ve geçim ücreti olduğunu belirtti.

“Gelin bu ülkede hep beraber sendikasız çalıştırılmanın yasaklanmasını destekleyelim ve her şeyi kayıt altına alalım.” çağrısı da yapan Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“On yılın sonunda bir aşçının maaşı belki yüz- yüz elli bin TL olur ama sigortalardaki kaydı asgari ücret üzerinden yatar. Kayıtlarda on yıl boyunca asgari ücret yatacak ve devlet bunu sormayacak. Asgari ücret başlangıç ücretidir ama on yıldır bu adama asgari ücret ödeniyor ve kimse sormuyor. Ancak asgari ücreti belirleme zamanı masada asgari ücretin başlangıç ücreti olduğu akıllarına geliyor.”

Asgari ücretlinin ev kirası ödediğini çünkü ülkede sosyal konut projesi bulunmadığını ifade eden Serdaroğlu, elektrik ve su faturası, giyim ya da çocukların okul üniforması parası gibi ödemelerin de asgari ücretle yapılmaya çalışıldığını kaydetti.

Ahmet Serdaroğlu, tüm bu ihtiyaçların toplamının 51 bin TL, açlık sınırının da 44 bin 19 TL olduğunu belirtti. Serdaroğlu, ‘Çözümün asgari ücreti artırmak değil, piyasayı ucuzlatmak’ olduğuna dair konuşmaların doğru olduğunu ancak bu çözümü bulmanın görevinin asgari ücretliler olmadığını belirtti.

Her ay işverene İstihdam Destekleme Fonu (İDM) adı altında 200-250 milyon TL dağıtıldığına işaret eden Serdaroğlu, istihdamı desteklemek için ayrılan bu fonun gelişigüzel işverenlere dağıtılamayacağını savundu.

- Alp: “Toplantıdaki herkes masanın sorumluluğunun farkında”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp, toplantıda kendilerine Yüksek Mahkeme’nin gizlilik uyarısı aktarıldığından konuşulan rakamlarla ilgili bir şey söylemeyeceklerini belirtti.

Görüşmenin güzel geçtiğini ve toplantıdaki herkesin masanın sorumluluğunun farkında olduğunu kaydeden Alp, toplantı “163 bin çalışanı, onların işverenlerini ve bu maaşla geçineceklerin ailelerini ilgilendiriyor. Tüm tarafların sorumluluğunu çok iyi hissediyoruz.” dedi.

Ülkedeki döviz endeksli yaşamın ve enflasyon kaynaklı sıkıntıların farkında olduklarını söyleyen Alp, işveren tarafının da vicdanen bu yükün altındaki çalışanı anladığını ve empati yaptığını ancak bir kısım işverenin bunu ödemekte zorlandığını kaydetti.

Türkiye’den kaynaklı bir enflasyon sorunu olduğunu vurgulayan Alp, enflasyon müdahalesine katkı koymak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Alp, Türk Lirası kaynaklı sorunları bulunduğunu da anımsatarak, kimseyi eleştirmediğini ancak sınır ötesine kayan bir alışveriş problemleri bulunduğunu söyledi. “Bu ücret kendi başına bir ücret değil. Hakikaten omuzlarda çok ağır bir yük, ülkenin neyse tamamını ilgilendiren bir ücret.” olduğunu yineleyen Alp, toplantıda bu sorumlulukla tartıştıklarını söyledi.

Alp, bugün herhangi bir ücret konusuna girilmediğini de kaydederek, tarafların sadece pozisyonlarını söylediklerini ve bir sonraki toplantının tarihini belirlediklerini aktardı.

Asgari ücretin Ocak 2026 ortası gibi belirlenmesi için uğraş verildiğini belirten Alp, “İnşallah bu stresi hem çalışandan, hem de işverenden kaldırmak için bu ücreti ocak ortasında belirleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Alp, tarafların asgari müştereklerde buluşmaya çalıştığını söyleyerek, “Tabii ki herkesin memnun olması mümkün değil ama genel ortalamayı mutlu edecek ücrette uzlaşıyı yakalamaya çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.