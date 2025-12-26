Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmenlerin yasal hakkı olan hazırlık ödeneğinin verilmediği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Hazırlık ödeneğinin bir an önce ödenmesini isteyen KTOEÖS, eylemde, “Öğretmenleri susturmak; gerçeği, halkı susturmaktır” ve “Boyun eğmeyeceğiz” yazılı pankart açtı.

Öğretmenler, hazırlık ödeneklerinin ödenmesi için bakanlıklara dilekçe de sundu.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eylemde yaptığı konuşmada, yasal haklarının gasp edildiğini, yasa, anayasa tanınmadan eğitimde politikalar üretildiğini savunarak, öğretmenin yasal hakkı olan hazırlık ödeneğinin ödenmemesini eleştirdi.

Eylem, dava yoluyla bu haklara eriştirdiklerini ancak yine aynı bir yola itilmek istendiklerini ifade ederek, davalardan dolayı devletin zarara uğratıldığını söyledi.

Öğretmenlerin dilekçe sunacağını belirten Eylem, “Yasal haklarımız, çağdaş kamusal bilimsel eğitim, çocuklarımız ve toplumumuz için mücadelemiz devam edecek” dedi.



-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, Milli Eğitim Bakanlığı önünde sürekli eylem yaptıklarını ancak karşılarındaki anlayışın değişmediğini ifade etti ve bakanları eleştirdi.

Eğitime zarar veren uygulamaların geri dönüşü olmadığını söyleyen Gökçebel, ülkede her alanda sıkıntılar yaşandığını, çocukların haklarının gasp edildiğini, bakanın ülkeye, eğitime vereceği bir şeyin kalmadığını savundu.

Gökçebel, öğretmenin özverili bir şekilde çalıştığını ancak bakanlığın, öğretmenin yasal hakkı olan hazırlık ödediğini ödemediğini, davalaşma yoluna sürüldüğünü, devletin zarara uğratıldığını ileri sürdü.

Eğitimin önemine vurgu yapan ve yeni yılda haksızlıklara karşı sessiz kalmayacaklarını ifade eden Gökçebel, kazanılmış dava olmasına rağmen hazırlık ödeneklerinin ödenmediğini, yine dava yoluna gidilmesinin istendiğini söyledi. Gökçebel, bu tutumu eleştirdi.

Bu konuda bakanlıklara dilekçe vereceklerini ifade eden Gökçebel, “Üzgünüz” dedi.

-Nazlı



Sendika avukatı Cansu Nazlı da, hazırlık ödeneğinin yasa dışı şekilde ödenmediğini düşündüklerini belirterek, öğretmenlere hazırlık ödeneği verilmesinin maaş gibi yasal sorumluk olduğunu söyledi.