Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü… Sürprizlerle dolu, romantik anların yaşandığı ve kalbinizi ısıtacak duyguların ön planda olduğu bir gün… Aşkların tazelendiği, yoğun duyguların paylaşıldığı çok özel bir gün…

Sevgililerin birbirine hediyeler verdiği bu özel günün en anlamlı armağanı ise çiçekler… Özellikle aşkı ve sevgiyi simgeleyen kırmızı güller, her yıl olduğu gibi bu yıl da ön planda… Ancak bu özel günün en zarif ve unutulmaz hediyeleri arasında mücevherler yer alıyor.

Değerli taşlarla süslenmiş zarif bir kolye, şık bir bilezik ya da göz alıcı bir yüzük, sevdiğinize duyduğunuz derin sevgiyi ve bağlılığı en özel şekilde ifade etmenin yolu olabiliyor.

AŞKIN SİMGESİ ‘KIRMIZI GÜL’ ÖN PLANDA

Eğer bütçeniz elveriyorsa, mücevherler, Sevgililer Günü’nün anlamını bir kat daha artıracak muazzam bir tercih olabilir. Ancak bunun için bütçeniz uygun değilse, sevdiğinize alacağınız bir çiçek bile onu mutlu edecektir.

Dünya’nın dört bir yanında kutlanan bu özel gün için ülkemizdeki çiçekçiler de kuyumcular da hazırlıklarını tamamladı. Çiçekçilerde rengârenk güller, özel aranjmanlar, yanında hediyesi bulunan farklı çiçek tasarımları oldukça göz alıcı. Kuyumcularda ise en özel tasarımlar vitrinleri süslüyor.

KIBRIS Genç TV ekibi, çiçek satan mağazalar ile kuyumcu dükkanlarına giderek sizin için fiyat araştırması yaptı. Vitrinlerde her bütçeye uygun ürün bulmak mümkün… Çiçekçilerde çiçeklerle bezenmiş tasarımlar ve aranjmanları bulmak mümkün olacak.

“KIRMIZI GÜLE YOĞUN TALEP VAR”

Sevgililer Günü için sevdiğine gül almak isteyenler, gülün tanesine 200 TL ödeyecek. Kutuda gül almak isteyenlerin ödeyeceği para ise 400 TL. Farklı ve aşk kokan aranjmanlar ile tasarımların fiyatı ise 1500 TL ile 4000 TL arasında değişiyor.

Kullanılan çiçeğe, adet sayısına, hazırlanan tasarımın el emeğine bağlı olarak fiyatlar her çiçekçide farklılık gösterebiliyor.

“SATIŞLARIMIZDAN MEMNUNUZ”

Kuyumcularda ise değerli taşlarla süslenmiş kolyeler veya yüzüklerin fiyatı 2 bin TL’den başlıyor.

Ne mücevher ne de çiçeğe parası yeten sevgililer için bugün birbirlerine söyleyeceği romantik sözler bile yeterli olacaktır.