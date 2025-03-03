Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi iş birliğinde B2B formu düzenlendi.

GİAD’dan verilen bilgiye göre, Acapulco Hotel’de düzenlenen B2B oturumunun açılışında konuşan GİAD Başkanı Yusuf Tekinay, KKTC’nin ekonomik bağımsızlığı için güçlü bir iş dünyasının gerekliliğini vurguladı. Tekinay, “Güçlü ekonomi, güçlü gelecek demektir" diyerek, yatırımcıları KKTC’deki fırsatları değerlendirmeye davet etti.

Devlet ve hükümet yetkililerinin de katıldığı etkinlikte yapılan konuşmalarda iş birliklerinin KKTC ekonomisine sağlayacağı katkılara, bu tür girişimlerin sürdürülebilir kalkınma açısından önemine dikkat çekildi.

Tüm gün süren B2B İş Forumu’nun ilk oturumunda, GİAD üyelerinden oluşan uzmanlar tarafından KKTC’de iş kurma süreçleri, vergi mevzuatı ve yatırım fırsatları üzerine bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Öğleden sonra ise ASKON üyesi firmalar ile GİAD’a bağlı iş insanları arasında B2B görüşmeleri gerçekleştirildi. Sektörler arası ortak projeler, ticari iş birlikleri ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

ASKON Antalya Şubesi heyeti, GİAD eşliğinde devlet ve hükümet yetkilerini de ziyaret etmişti.