Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Mor Cepken Kadın Hareketi Başkanı Serpil Tekin, “çalışma hayatındaki adaletsizlikleri” ve “kadın emeğinin sömürüldüğünü” savunarak, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde faturanın ilk olarak kadın emekçilere kesildiğini ifade etti.

MDP Mor Cepken Kadın Hareketi Başkanı Tekin konuyla ilgili açıklamasında, ülkede ve dünyada emeği en çok istismar edilen grubun kadınlar olduğunu belirtti.

Emeğin değerinin cinsiyet ayrımı yapılmadan bilinmesi gerektiğini kaydeden Tekin, kadınların ekonomik sistemde sistematik olarak yok sayıldığını ileri sürdü.

Tekin, Dünya Bankası raporuna işaret ederek, rapora göre, KKTC'de ekonomik kriz nedeniyle işini kaybedenlerin yüzde 76'sının kadın olduğunu vurguladı.

Ülkeyi ayakta tutan asıl gücün emekçi kesim olduğunu da dile getiren Tekin, bu kesimin içinde en çok kadınların görmezden gelindiğini savunarak, adil bir düzen çağrısında bulundu.