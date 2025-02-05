6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler, ikinci ölüm yıl dönümlerinde anılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki “asrın felaketinde”, 49 KKTC vatandaşı da yaşamını yitirdi.

Depremde, 72 cana mezar olan Adıyaman’daki Grand İsias Hotel’de ise, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk sporcu, öğretmen ve aileler, enkaz altında kaldı. Gazimağusa deprem yüzünden bir neslini kaybetti.

Şampiyon Melekler, depremin ikinci yıl dönümü olan yarın düzenlenecek tören ve etkinliklerle anılıyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adıyla örgütlenen aileler, bir yandan adalet mücadelesi verirken bir yandan da kaybettiklerinin anısını yaşatmak için çalışıyor.

-Anma töreni ve etkinlikler

Şampiyon Melekleri Anma Töreni, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yarın saat 10.30’da Gazimağusa Şampiyon Melekler Şehitliği’nde düzenlenecek. Ardından saat 11.30’da Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Şampiyon Melekleri Anma Programı gerçekleştirilecek. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın dinletisiyle anma programı sona erecek. Yarın saat 16.30’da Gazimağusa Polatpaşa Cami’de Şampiyon Melekler için mevlit okutulacak.

Anma etkinlikleri kapsamında, Şampiyon Melekler kafilesinden depremde hayatını kaybedip kabirleri Yeniboğaziçi Şehitliği, Atlılar, Dörtyol, Vadili ve Ulukışla kabristanlıklarında bulunanlar için de anma törenleri düzenlenecek.

Yeniboğaziçi Şehitliği’nde Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Nazife Dağlı, Osman Çetintaş ile Havin Kılıç’ın kabirleri 13.30-13.45 saatlerinde, Atlılar Kabristanlığında Perihan Çetiner’in kabri 14.00-14.15 saatlerinde, Dörtyol Kabristanlığı’nda Bedriye Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri’nin kabri 14.30-14.45 saatlerinde, Vadili Kabristanlığı’nda İbrahim Yakula’nın kabri 15.00-15.15 saatlerinde ve Ulukışla Kabristanlığı’nda Kaan Selim İş’in kabri 15.30-15.45 saatlerinde ziyaret edilecek.

Göçmenköy İdman Yurdu ise, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yaşamını yitiren, Kulüpte yönetim kurulu üyeliği yapan ve futbol oynayan Amaç Arnavutoğlu için Lefkoşa Mezarlığındaki kabri başında yarın saat 10.00’da anma töreni, 18.00’de de Göçmenköy sahasında anı maçı düzenleyecek.