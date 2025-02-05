Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 6 Şubat depremi dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde yaşanan hüznü ve acıyı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Büyük felaketin herkesi tarifsiz bir acıyla sarstığını kaydeden Öztürkler, depremin binlerce insanın hayatına mal olduğunu, milyonlarca insanı ise evsiz, barksız, ailesiz bıraktığını anımsattı.

Öztürler mesajında, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısı yüreklerimizi dağlamış, her biri içinde ayrı kahramanlık hikayesi barındıran kurtarma çalışmaları sayesinde hayata tutunmayı başaran kardeşlerimiz ise tek teselli kaynağımız olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

-Öztürkler: “Şampiyon Melekler'imize dair tek tesellimiz adaletin tecelli ettiğini görmek olacaktır”

Şampiyon Melekler'in kayıplarının ilk günkü acısıyla kalplerde kapanmayan derin iz bıraktığının altını çizen Öztürler, “Adıyaman'da İsias Otel'in enkazı altında kalan, geleceğimiz, umudumuz olan pırıl pırıl evlatlarımızın ve onlarla birlikte hayatını kaybeden değerli öğretmenlerimizin, rehberlerin, velilerimizin acısını içimizde taşırken, her birini ayrı ayrı derin bir özlem ve rahmetle anmaya devam edeceğiz. Şampiyon Meleklerimize dair tek tesellimiz ise adaletin tecelli ettiğini görmek olacaktır.” dedi

Mesajında, Türkiye ve KKTC’nin jeolojik yapısı itibariyle aktif fay hatlarının geçtiği deprem bölgelerinde yer aldığına dikkat çeken Öztürkler, depremin yıkıcı etkisinden sakınmanın tek yolunun ise bilimsel ve teknolojik verilere uygun yapılaşmayı yaygınlaştırmak olduğunu işaret etti.

Öztürkler, deprem gerçeğini unutmadan, daha güvenli bir gelecek inşa etmek için sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olmanın bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, depremde hayatını kaybeden tüm canları rahmetle anarken, bir daha böylesi acı felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.