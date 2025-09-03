Yeşilırmak Sancağı 1967-1968 Personel Subayı Cavit Atalar, Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 51’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atalar, mesajında, “5 Eylül 1974 günü Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Yeşilırmak bölgesinde Mücahitler ile kucaklamasıyla KKTC’nin sınırları çizilmiştir. 5 Eylül 1974 Yeşilırmak bölgesinin direniş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bütünleşme günüdür.” dedi.

1963-1974 yılları arasında Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Eski Günebakan, Kurutepe, Yeşilırmak ve Yörükköy olarak 7 köyden oluşan Yeşilırmak bölgesinin, Yeşilırmak Sancağı olarak Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli görevleri başarıyla gerçekleştirdiğini kaydeden Atalar, Yeşilırmak Sancağı’nın üstün sayıda Rum kuvvetlerine karşı direndiğini, Anavatan’dan Erenköy’e gelen silahların Kıbrıs’a dağıtılmasında merkez görevini üstlendiğini dile getirdi.

“5 Eylül 1974 günü Yeşilırmak’ta Mehmetçik ile Mücahidin kucaklaşmasının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sınırlarının çizilmesinin 51. yıldönümüdür.” diyen Atalar, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Eski Günebakan, Kurutepe, Yeşilırmak ve Yörükköy olmak üzere 7 köyden oluşan Yeşilırmak bölgesindeki direnişin önemine işaret etti.

Erenköy'e vatan savunması için üniversite öğrencileri ve gençlerden 40 kişinin Yeşilırmak Sancağı’na gittiğini anımsatan Atalar, 15 yaşındaki gençlerin cephelerde görev aldığını ifade etti.

Atalar, şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle andı, hayatta olan gazilere uzun ve sağlıklı ömürler diledi.