Vedat Kaner Vakfı, “Yükseköğretim Destek Bursu” kapsamında burs almaya hak kazanan öğrenciler için tanışma toplantısı düzenledi.

Vakıftan verilen bilgiye göre, 4. Dönem Vedat Kaner Vakfı bursunu almaya hak kazanan öğrencilere, akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimlerinde de mentorluk desteği sağlanacak.

Toplantıda konuşan Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Adem Kaan Kaner, eğitimin toplumların geleceğini şekillendiren en güçlü araç olduğunu belirterek, bursların sadece maddi destek değil, gençlerin potansiyeline duyulan inancın da göstergesi olduğunu vurguladı.