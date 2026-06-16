Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında gerçekleştirilen Siyasi Partiler Konseyi toplantısında Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmelerin ve olası müzakere sürecinin ele alındığını belirtti.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ataoğlu, Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti liderlerini düzenli olarak bilgilendirmesinin önemli bir uygulama olduğunu ifade ederek, son toplantıdan bu yana yaşanan gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın daha önce ortaya koyduğu dört temel başlığın önemini koruduğunu aktaran Ataoğlu, taraflar arasında sonuç alınabilecek bir zemin oluşması halinde görüşmelerin başlayabileceğini dile getirdi. Ancak geçmişte yaşanan tecrübelerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Ataoğlu, sonuç vermesi mümkün görünmeyen müzakere süreçlerine dahil olunmasının doğru olmayacağını kaydetti.

Kıbrıs sorununda yıllardır benzer başlıkların görüşüldüğünü ve birçok girişimin sonuçsuz kaldığını hatırlatan Ataoğlu, yeni bir sürecin ancak somut hedefler ve gerçekçi beklentiler üzerine inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ile yürütülecek istişarelerin önemine de dikkat çeken Ataoğlu, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusunda Ankara ile koordinasyon içinde hareket edeceğini ifade ettiğini belirtti. Türkiye’nin sürece ilişkin değerlendirmelerinin ve ortaya koyacağı yaklaşımın bundan sonraki dönemde izlenecek politikalar açısından belirleyici olacağını kaydetti.

Parti olarak görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı ile paylaştıklarını belirten Ataoğlu, siyasi partiler arasındaki bilgilendirme ve istişare mekanizmasının devam etmesinin faydalı olacağını ifade etti.

Güney Kıbrıs’taki siyasi gelişmeler ve yaklaşan seçim sürecinin yeni diplomatik girişimlere zemin hazırladığına işaret eden Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonuç alınamayacağı baştan belli olan süreçlerin parçası olmaması gerektiğini söyledi.

Ataoğlu, önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı ile temasların süreceğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyan bir yaklaşım doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.