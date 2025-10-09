Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Öztürk ile birlikte Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ziyarette, TMT’nin kuruluş süreci hakkında bilgi verdi.

Millî Mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın, Kıbrıs'ta Türklüğü yaşatmak için verdiği mücadeleleri anlatan Bayar, “Biz hep Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve Anavatanımız Türkiye'nin yolunda, Anavatanımızla birlikte yürüdük ve bu günlere geldik. 1974 yılında TC'nin garantör devlet olarak gerçekleştirdiği Barış Harekâtı ile de özgürlüğümüze kavuştuk.” dedi.

Bayar, KKTC Devleti'nin kurulduğunu ancak görevlerinin bitmediğini de kaydederek, “Görevimiz KKTC'yi sonsuza dek yaşatmaktır. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın birlikte gündeme getirdikleri iki devletli çözümü destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bayar, Ataoğlu'na derneğin amblemini taşıyan bir kupa takdim ederken, Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Arkan da "Direniş Hatıralarım" isimli kitabını Ataoğlu'na sundu.