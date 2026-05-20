Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenecek sempozyumlarda konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün organize ettiği “Doğu Akdeniz’de Değişen Dengeler ve Kıbrıs” başlıklı sempozyumda konuşacak.

Erhürman ayrıca, İstanbul Üniversitesi tarafından GENÇ ASAM (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) iş birliğiyle düzenlenecek “Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Batı Trakya” sempozyumuna da katılarak, konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yarın heyetiyle birlikte İstanbul’a gidecek ve cuma günü ülkeye dönecek.