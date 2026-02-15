Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) iş birliğinde Diyarbakır’da gerçekleşen acenteler toplantısı bugün tamamlandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk mutfağına özgü yemek ve tatlıların da yapıldığı etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılarak ülke turizmi hakkında konuştu.

Organizasyonda Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, KITSAB Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akançay, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın da birer konuşma gerçekleştirdi ve ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Etkinlikte bakanlık adına Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Mustafa Köprülü bir sunun gerçekleştirerek, Kuzey Kıbrıs turizmini anlattı. Ardından Turizm tanıtım filmi gösterilerek etkinliğin ilk kısmı tamamlandı.

Etkinliğin ikinci kısmında Kıbrıs’a özgü yemekler tadılarak, KKTC’den gelen acenteler ile Diyarbakır bölgesinden acenteler bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC turizminin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

Ataoğlu, Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenen tanıtım ve iş birliği etkinliklerinin turizm hareketliliğini artırmada önemli bir rol üstlendiğini belirterek, tur operatörleri ve seyahat acenteleriyle kurulan güçlü bağların destinasyon çeşitliliğine ve karşılıklı turist akışına doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

KKTC’nin sahip olduğu doğal güzellikler, kültürel miras, gastronomi ve yılın her dönemine yayılan turizm potansiyeliyle bölgenin önemli destinasyonlarından biri olduğunu dile getiren Ataoğlu, sektör paydaşlarıyla kurulan yakın iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha somut sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Ataoğlu ayrıca, Türkiye ile turizm alanındaki stratejik iş birliklerinin artarak devam edeceğini, karşılıklı tanıtım faaliyetleri ve yeni pazar açılımlarıyla ülke turizminin daha güçlü bir ivme kazanacağını ekledi.

Ataoğlu, yapılan çalışmalar sayesinde Türkiye’den gelen turist sayısında büyük oranda artış yaşandığını fakat bu artışın yaşanmasına rağmen Kuzey Kıbrıs’ı daha geniş kitlelere anlatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tatil planlamasında KKTC’nin daha fazla tercih edilmesi çağrısında bulunan Ataoğlu, herkesi Kuzey Kıbrıs’ı görmeye davet etti.