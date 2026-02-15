Uluslararası Mağusa Altın Nar Film Festivali, 9–11 Ekim tarihlerinde Gazimağusa’da düzenleniyor.

Verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival, Kıbrıs, Türkiye ve dünya sinemasından seçkin yapımları bir araya getirerek, uluslararası ölçekte güçlü bir sinema buluşmasına ev sahipliği yapmayı amaçlıyor.

İlk kez düzenlenecek festival programı kapsamında, uluslararası yarışma bölümleri, “Altın Nar” başta olmak üzere büyük ödül ve çeşitli kategori ödülleri, özel gösterimler ve retrospektif bölümler, paneller ve workshop’lar ve açılış galası ile ödül törenleri yer alacak.

Festival süresince gerçekleştirilecek tüm film gösterimleri ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Uluslararası Mağusa Altın Nar Film Festivali, Mağusa’nın tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkan yaklaşımıyla; kenti dünya sinemasının önemli buluşma noktalarından biri haline getirmeyi amaçlıyor.