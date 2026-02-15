Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, salı günü saat 19.00’da “Başka Kıbrıs Yok” belgesel gösterimi ve araştırmacı yazar Mete Hatay ile gerçekleştirilecek söyleşiye ev sahipliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, adada yaşanan çevresel sorunları ve çevresel yıkımı, farklı bilim dallarından uzmanlar ile çevre örgütlerinden aktivistlerin anlatımıyla kapsamlı bir şekilde ele alan belgesel; PRIO Kıbrıs Merkezi ve Yeşil Barış Hareketi ortak yapımı olarak hazırlandı.

Yönetmenliğini Faik Uzuner ve Doğuş Bozkurt’un üstlendiği, koordinatörlüğünü ise Mete Hatay’ın yürüttüğü belgeselin gösteriminin ardından; tehlike altındaki doğal kaynakların korunmasına yönelik alınması gereken önlemler ve hayata geçirilebilecek potansiyel çalışmalar üzerine bir söyleşi düzenlenecek.

Etkinlik, çevresel farkındalığın artırılması ve kamuoyunda bilinç oluşturulması amacıyla tüm halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.