Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, iş insanı Emrullah Turanlı’nın “Vizyon Kıbrıs” adı altında hayata geçirmek istediği projeye destek verdi.

Turanlı’nın ada geneline yayılan yenilikçi turizm yatırımları, yapay adalar, temiz enerji projeleri ve drone‐taksiler gibi fikirler sunduğunu hatırlatan Ataoğlu, projeyi önemsediklerini vurguladı.

ATAOĞLU: “VİZYON KIBRIS ÇOK DEĞERLİ BİR PROJE”

Bakan Ataoğlu, Turanlı’nın Kuzey Kıbrıs’a kazandırdığı Ercan Havalimanı’na dikkat çekerek, “Böylesine büyük ve bize yakışır bir havalimanını kazandırdığı için kendisine teşekkür ederim” dedi.

Projeye ilişkin toplumda farklı görüşler bulunduğunu dile getiren Ataoğlu, Turanlı’nın açıklamalarını dinledikten sonra kendisinin de olumlu bir bakış açısı geliştirdiğini söyledi. Ataoğlu, “Bu proje hayata geçerse, KKTC olarak başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayız. Çok önemli, çok büyük, çok değerli bir proje” ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların önemine işaret eden Ataoğlu, “Bir yatırımcı gözüyle bakmamız lazım. Eğer ekonomiye ciddi katma değer, istihdam ve turizmde büyüme getirecekse bu tür yatırımlara olanak tanımamız gerekir” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde üç yeni otelin daha açılacağını da hatırlatan Ataoğlu, her yeni tesisin kalite çıtasını yükselttiğini belirterek, “Bu proje de onlardan biri olacak. KKTC ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.