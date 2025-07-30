Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in Demokrat Parti’nin 33. kuruluş yıldönümüne ilişkin yayımladığı kutlama mesajına istinaden, teşekkür mesajı yayımladı.

Ataoğlu yayımladığı teşekkür mesajında, Başbakan’ın hem hükümet ortağı olarak hem de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı sıfatıyla dile getirdiği içten kutlama ve takdir dolu sözlerin, kendileri için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Ataoğlu mesajında; “Partimizin ülkemizin kalkınması, demokrasisinin güçlenmesi ve siyasal istikrarına sunduğu katkılara dair ifade ettiği kıymetli sözleri için, Başbakan’a en içten teşekkürlerimizi sunarız.” ifadelerini kullandı.

Partinin kuruluşundan bugüne, halkın huzuru ve refahı ile devletin kurumsal yapısının güçlenmesi için kararlılıkla çalıştığına değinen Ataoğlu, bu süreçte Ulusal Birlik Partisi ile sürdürdükleri uyumlu işbirliğinin ülke adına değerli ve verimli bir ortaklığa dönüştüğünü kaydetti.

Demokrat Parti olarak, bu sorumluluğu halkın ve ülkenin yararına taşımaya devam edeceklerini, ortak hedefler doğrultusunda güçlü ve yapıcı adımlar atmayı sürdüreceklerini vurgulayan Ataoğlu, “Bu anlamlı yıldönümü vesilesiyle, Başbakanımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunar, halkımıza hizmet yolunda birlikte daha nice başarılı yıllar dileriz.” dedi.