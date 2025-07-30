Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yerli üretim markası Ecolive'in kurucusu Celal Arap'ı kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TAE) tarafından geliştirilen ve 2024 yılında Türkiye’de tescillenen “Ada Yerlisi” zeytin çeşidiyle, 2025 Londra Uluslararası Zeytinyağı Yarışması’nda (London IOOC) gümüş madalya alan Ecolive’ın uluslararası platformda kazanılan ödülünün, gurur verici olduğunu söyledi. Tatar, Kıbrıs Türkünün sesini duyurmada bu başarının önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin tarih boyunca olduğu gibi bugün de yaşadığı topraklara sahip çıktığını, yarattığı projeler ile hem ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını hem de uluslararası alanda Kıbrıs Türkünü temsil ettiğini ifade etti.

Uluslararası platformda elde ettiği başarıdan dolayı Celal Arap'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, başarılarının devamını diledi. Bölgeden çıkan markanın uluslararası alanda böylesi önemli bir başarıya imza atmasının bir gurur kaynağı olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, yerel üretimin desteklenmesi ve dünya çapında tanınması için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

- Arap

Ecolive’in kurucusu Celal Arap da, zeytinyağının uluslararası arenada takdir edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu ödülün; doğaya ve kaliteye duydukları bağlılığın bir yansıması olduğunu belirtti.

Ürünlerini her zaman en doğal, en saf haliyle tüketiciye ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerinin vurgusunu yapan Celal Arap, bu ödülün ayrıca, “Ada Yerlisi” zeytin çeşidinin ilk kez uluslararası platformda temsil edilmesini de sağladığını ifade etti.