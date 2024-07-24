DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Onursal Başkanlık” sertifikası verildi.

Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün DMW Türkiye heyeti ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından akredite bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik ve onursal üyesi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün; onursal başkanlık plaketini Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.

Hasan Akgün, burada yaptığı konuşmada, çağın ileri demokrasi çağı olduğunu kaydederek, Diplomatlar Birliği gibi birliklerin ülke ve bölge demokrasisine her zaman faydalı kuruluşlar olduğunu belirtti, Cumhurbaşkanı Tatar’ı böyle bir kuruluşa dahil etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Akgün, Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde KKTC’nin temsiliyetine ilişkin verdiği mücadele hakkında konuştu.



- Tatar: “Er ya da geç Kıbrıs Türkü özden gelen haklarını elde edecektir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, uluslararası arenada KKTC’nin sesinin duyurulması için yaptıkları çalışmalar için teşekkürlerini ileterek, tüm bu adımların tanınma yolunda büyük önem arz ettiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’taki zihniyetin sürekli olarak, Kıbrıs’ın tek temsiliyetçisiymişler gibi Kıbrıslı Türkleri haklarından mahrum ettiğini ve sistemin dışına ittiğini kaydeden Tatar, Türkiye’nin bu süreçte her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu söyledi.

20 Temmuz’un 50. yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada tüm dünyaya seslenerek “Er ya da geç Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarını alacağını” söylediğini hatırlatan Tatar, bunun uluslararası anlaşmalarda yer aldığına işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının soykırımdan geçen bir halk olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, buna rağmen halkın direnebildiğini, Türkiye’nin Barış Harekatı sayesinde soykırımdan kurtulabildiğini ve devletini kurabildiğini belirtti.

Şimdi ise bu devleti tanıtmak için her platformda büyük bir seferberlik sergilendiğini söyleyen Tatar, bunun hiç bitmeyecek bir mücadele olduğunu, gelecek nesillere neler yaşandığının anlatılması gerektiğini ifade etti.

Kendisine bu ünvanı takdim ettikleri için Uluslararası Diplomatlar Birliği Yönetim Kurulu’na teşekkürlerini sunan Tatar, KKTC’ye yakınlığı ve varoluş mücadelesine verdiği destek için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e ayrıca teşekkür etti.