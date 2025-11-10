Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te dünyaya geldiği evin restorasyonu tamamlandı. Yaklaşık 1 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarında Atatürk'ün Türkiye'den getirilen özel eşyaları da sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evi kapsamlı bir restorasyonla yeniledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde doğduğu ev, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Her 10 Kasım'da Selanik'teki pembe boyalı ev ve çevresinde de hayat duruyordu.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında restorasyon çalışması nedeniyle ziyarete kapatılmıştı.

Atatürk'ün doğup büyüdüğü evdeki tadilat çalışması sona erdi.

Pembe boyalı evin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.

Ersoy, "Atatürk'e vefa göstermek ve Cumhuriyet'e sahip çıkmak değerleri korumak olduğu gibi ve ülkemize ve geleceğe karşı sorumluluğumuzdur." dedi.

Yapının iç ve dış cephelerinde kapsamlı restorasyon gerçekleştirildi. Ahşap doğramalar birebir yenilendi.

Elektrik altyapısı modern standartlara uygun şekilde yeniden kuruldu.

Restorasyon sürecinin en önemli aşaması eserlerin yenilenmesi ve taşınmasıydı. Ankara Cumhuriyet Müzesi, Edirne ve Kırşehir müzelerinin envanterine kayıtlı eserler titizlikle onarıldı.

Bini aşkın eser Selanik'e gönderilerek Atatürk Evi Müzesi'nde yerini aldı.

Atatürk'ün vefatının 87'inci yılında ziyaretçilerini ağırlayacak.

"CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNÜN BAŞLADIĞI YER"

Atatürk’ün doğduğu evin, yaşadığı yerlerin ve kişisel eşyalarının onun hayatına dair izler taşıdığına dikkat çeken Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geçmişe, kültüre ve tarihe duyulan bağlılıkla Atatürk’ün aziz hatırasını yaşatmak için çalıştıklarını vurguladı.

Tarihin en zor anlarında alınan kararların, atılan adımların ve bu kararların alındığı mekanların da milletin ortak hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Ersoy, Atatürk’ün doğduğu evin sadece bir yapı olmadığını; Cumhuriyete giden yolun ilk adımlarını barındıran bu evin aslına uygun biçimde yaşatılmasının ve hikayesinin gelecek kuşaklara aktarılmasının hayati önemde olduğunu dile getirdi.

Bu tür yapıların ve mirasların geçmişi anlamada, geleceğe yön çizmede eşsiz birer rehber olduğunun da altını çizdi.

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında doğduğu eve yönelik çalışmalar başlattıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Selanik’teki Atatürk Evi, 1875 yılından önceki bir tarihte yapılmış, 1878 yılında Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım’ın mülkiyetine geçmiştir. Ali Rıza Efendi, 1879’da aynı parsele mevcut evin batısına iki katlı yeni bir ev daha yaptırmış ve bu ev Zübeyde Hanım’ın, eski ev de Ali Rıza Efendi’nin üzerine geçirilmiştir. Mustafa Kemal, 1881 yılında bu evde doğmuş ve babası Ali Rıza Efendi bu evde vefat etmiştir. 10 Kasım 1953’te, Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e taşındığı gün ise bu ev müze olarak açılmıştır. Anı Evi’nin yeni hali Atatürk ve Ailesi Temalı Oda, Zübeyde Hanım’ın Odası, Etnografik Sergi, Evin Tarihçesi Temalı Alan ve Kütüphaneden oluşmaktadır. Proje, binanın bodrum katı evin tarihçesi, orta katı etnografik bilgiler ve üst katı ise Atatürk’ün Selanik yıllarını anlatacak şekilde tasarlandı. Yani bu restorasyon çalışmasını yaparken önceliğimiz Atatürk’ün doğduğu orijinal haline getirmekti. Bu noktada da temel noktamız, evin müze haline dönüştürüldüğü 1953 yılındaki hali oldu.”

"EŞYALAR EVİNE DÖNDÜ"

Bakan Ersoy, Balkan Savaşları sonrasında Zübeyde Hanım’ın evinden ayrılarak Türkiye’ye geldiğini hatırlatarak, onunla birlikte getirdiği bazı eşyaların bugün yeniden ait olduğu yere, Selanik’teki Atatürk Evi’ne döndüğünü söyledi.

Mustafa Kemal’in bebeklik dönemine ait eşyalar, Zübeyde Hanım’ın şahsi eşyaları ve Ali Rıza Efendi’ye ait tesbihler gibi aileye ait özel eşyalar ile mobilyaların yıllar sonra yeniden bu eve kazandırıldığını belirten Ersoy, geçmişte zaman zaman Türkiye’de sergilenen bu eserlerin artık ait oldukları yapının içinde yer almasının, evin atmosferine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

"ATATÜRK'E AİT BELGELER İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI"

Bakan Ersoy, müzede yer alacak diğer obje ve belgeler hakkında da bilgi vererek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Atatürk’e ait az bilinen fotoğraflar, Ali Rıza Bey’in terekesi, Atatürk Evi’nin Ali Rıza Bey ve Zübeyde Hanım tarafından satın alındığına dair 1878 tarihli Osmanlı arşiv belgeleri, Mübadele sonrası Atatürk Evi’nin Zübeyde Hanım’dan Yunanistan Milli Bankası’na devrini gösteren 1925 tarihli Yunanca belge, Dışişleri Bakanlığı ve Selanik Başkonsolosluğu arşivlerinde yer alan plan, proje ve daha önce bilinmeyen fotoğraflar, Ressam Rahmi Pehlivanlı’nın Atatürk Evi tablosu, Celal Bayar’ın Atatürk Evi ziyaretinin video kaydı ve Kemal Zeren’in eserleri de artık müzede sergilenecekler arasında yer almaktadır.”