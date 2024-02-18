Atina’nın, “Kıbrıs sorununda çözüm fırsatının değil çözüm arayışının bulunduğu” görüşünü taşıdığı belirtildi.

Alithia gazetesi, “Atina netleştirdi: Çözüm Fırsatı Yok Ancak Çözüm Arayışı Var-Kıbrıs İçin Son Fırsat” başlıklarıyla, son dönemlerde gerek Yunanlı gerekse Rum Yönetimi yetkililerinin Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarını analiz ettiği haberine geniş yer verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi çerçevesinde yaptığı açıklamayı ön plana çıkaran gazete, Yerapetridis’in “sunulan (Kıbrıs sorununa ilişkin) fırsatın değerlendirilmesi gerektiği, bunun sunulan bir fırsat olduğu, şu anda çözüm fırsatının değil çözüm arayışının bulunduğu” şeklindeki açıklamasına yer verdi.

Gazete haberinde ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Yerapetridis’in açıklamalarını yorumladığı sözlerini de aktardı.

Gazete haberinde, Evangelos Tositsas’ın “Kıbrıs sorunu 1950-1963, Kaçırılan Fırsatlar” isimli kitabından da alıntılara yer verdi.