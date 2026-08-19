Great Sea Interconnector (GSI) projesinde kabloların döşenmesi öncesinde Kıbrıs ile Girit arasındaki deniz tabanında araştırma yapılacağı bildirildi. Araştırma gemilerini bilgilendirmek amacıyla kısa süre içinde NAVTEX yayımlanması bekleniyor.

Rum basınında yer alan haberlere göre NAVTEX’in, projenin çoğunluk hissedarı Meridiam ile kablo üreticisi Nexans’ın araştırmaların yürütülmesi ve takvim konusunda anlaşmasının ardından yayımlanması planlanıyor.

Deniz tabanının yaklaşık yüzde 60’ının daha önce araştırıldığı, kalan yüzde 40’lık bölümün ise Yunanistan ve Türkiye’nin deniz yetki alanı konusunda farklı görüşlere sahip olduğu tartışmalı sularda bulunduğu belirtildi.

Bölgede deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlığın daha önce de araştırma çalışmalarını engellediği hatırlatılırken, tarafların adaların münhasır ekonomik bölge (MEB) oluşturup oluşturmadığı konusunda farklı görüşlere sahip olduğu kaydedildi.