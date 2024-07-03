KKTC Atletizm Federasyonu’nun U16 ve U18 Milli Takımları, İzmir’de 1-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Türkiye U16 ve U18 Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar elde etti.

Ada Kafa U16 kategorisinde 300 metre branşında Türkiye dördüncüsü, 800 metre branşında kendisine ait KKTC rekorunu geliştirerek Türkiye beşincisi oldu.

Aslıhan Kandil U18 kategorisinde 100 metrede, Ecem Nehir Çelik de uzun atlama branşında Türkiye dördüncüsü olarak organizasyonu tamamladı.

Kazım Rüstem Gül ise yüksek atlama branşında Türkiye ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

Ada Kafa rekorunu geliştirdi

Şampiyonanın ilk gününde Ada Kafa, U16 kategorisinde 300 metre branşında 43.19’luk derecesi ile finale kalırken, finalde 43.00 koşarak Türkiye dördüncüsü oldu.

Kafa ikinci günde 800 metre branşında piste çıktı. Sporcumuz 2:20.78’lik derecesi ile kendisine ait 800 metre rekorunu geliştirerek Türkiye beşincisi olma başarısı gösterdi.

Kandil, Türkiye dördüncülüğüne koştu

Şampiyonanın ilk gününde U18 kategorisinde 100 metre seçme serisini 12.64 ile geçen ve finale kalan Aslıhan Kandil, finalde 12.73 koşarak Türkiye dördüncüsü oldu.

Kazım Rüstem Gül, Türkiye ikincisi

U18 kategorisi yüksek atlama branşında yarışan Kazım Rüstem Gül, 1.87’lik derecesi ile Türkiye ikincisi oldu ve kürsüde yer aldı.

Çelik en iyisini atladı

Şampiyonanın ikinci gününde uzun atlama branşında yarışan Ecem Nehir Çelik, 5.33’lük derecesi ile kendisine ait kişisel en iyi derecesini geliştirdi ve Türkiye dördüncüsü olma başarısı gösterdi.