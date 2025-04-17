Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Başbakan Ünal Üstel hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşıma tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Atun, “UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sn. Ünal Üstel’e yönelik olarak danışman sıfatı taşıyan bir şahsın sarf ettiği sözleri sineye çekmemiz, görmemezlikten gelmemiz, kayıtsız kalmamız söz konusu değildir. KKTC Başbakanına sarf edilen ifadeleri, aynı şekilde sahibine iade ediyorum” dedi.