Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında, 17 Nisan 2025 Perşembe günü, “Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımına ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonuna İlişkin Protokol” imzalandı.



T.C. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in imzaladığı protokolle 1. Etap 320 yataklı Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi yapımına başlanacak.

Memişoğlu: “Aynı milletin parçalarıyız”

Törende konuşan Türkiye Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği büyük mücadelenin altını çizerek, “Kıbrıs Türk halkı kendi devletini kurarak bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Türk milleti olarak biz her zaman iyi niyetle birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Bugün bu kardeşliği pekiştiriyoruz” dedi.

Memişoğlu, 1974 yılında gösterilen dayanışmanın bugün de devam ettiğini vurgulayarak, “Bugün de aynı kararlılıkla Kıbrıs Türk halkının yanındayız. Özellikle sağlık alanında oradaki hizmetlerin kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin yenilenme sürecine destek vereceğiz. Yeni bir hastane kampüsü Kıbrıs için çok önemli bir adım. Bu işin başlangıcını bugün yapıyoruz. Umuyoruz ki inşaatı kısa sürede tamamlayarak birlikte açılışını yaparız” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek: “Türkiye’nin desteği kelimelerle anlatılamaz”

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ise konuşmasında, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyeceğini söyledi. “Kendi mücadeleci ruhumuz ve Türkiye’nin her dönemde verdiği destekle bugünlere ulaştık” diyen Dinçyürek, Türkiye’nin bazen açıklamalarıyla, bazen hava sahasındaki varlığıyla, bazen de bilgi ve tecrübesiyle daima yanlarında olduğunu belirtti.

Dinçyürek, yeni hastane projesinin Kıbrıs için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu hastane ülkemiz için büyük bir ihtiyaçtı. Nalbantoğlu’nun renovasyon projesi, ivedi ihtiyaçlarımız arasındaydı. Türkiye ve Sağlık Bakanlığı ile bu konuda gerçekleştirdiğimiz iş birliği için teşekkür ederim” dedi.

Yüzde 150 kapasite artışı hedefleniyor

Protokolün imzalanmasının ardından ihale süreçlerinin hızla başlayacağını söyleyen Dinçyürek, “Yeni devlet hastanesinin inşaatı çok kısa sürede başlayacak ve süratle tamamlanacak. Proje, sadece yeni hastane inşaatını değil, mevcut Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin renovasyonunu da kapsıyor. Eş zamanlı yürütülecek bu iki projeyle birlikte nitelikli yatak kapasitesinde yüzde 150 oranında artış sağlanacak” şeklinde konuştu.

Dinçyürek, Kıbrıs Türk halkına bu müjdeli haberi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önemli bir ihtiyacı karşılayacak projeyi hayata geçirmek üzere kritik anlaşmalara imza attıklarını ifade etti.

1. Etap Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesinin teknik detayları ise şöyle:

Arsa Alanı​​​: 215.012 m²

Kapalı Alan​​​: 50.000 m²

Oturum Alanı​​​: 12.700 m²

Yatak Sayısı​​​: 320

Yoğun Bakım Yatak Sayısı​: 110

Poliklinik Sayısı​​​: 80

Diyaliz Yatak Sayısı​​: 20

Ameliyathane Sayısı​​: 12

Otopark Araç Sayısı​​: 420