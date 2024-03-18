Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Ömer Gezer yaşamını yitirdi.

Polisin açıklamasına göre, kaza, saat 16.00 sıralarında Gezer’in, yönetimindeki UB 942 plakalı ATV araçla seyrettiği sırada yola atılan başıboş köpeğe çarpıp, kontrolsüz bir şekilde yoldan çıkması sonucunda meydana geldi.

Park halindeki ZYB 961 ve JU 698 plakalı araçlara çarptıktan sonra devrilen aracın sürücüsü Gezer, ağır yaralanarak, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Köpeğin de telef olduğu kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.