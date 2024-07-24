Tatil için Baf’a giden İngiliz turist, kaldığı otelin üçüncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Haravgi ve diğer gazetelere göre adı açıklanmayan 45 yaşındaki İngiliz turistin dün sabah kaldığı otelin üçüncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi üzerine yapılan incelemelerde, olayda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Otel görevlileri ve turistin birlikte eğlendiği arkadaşları, İngiliz turistin pazartesi akşamından salı sabaha kadar çok miktarda alkol tükettiğini söyledi. İngiliz turistin, otelin üçüncü katındaki odasının balkonundan hangi şartlar altında düştüğü araştırılıyor.