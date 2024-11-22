Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Nadia Calvino’nun, bankanın Güney Kıbrıs’taki ofisinin açılışı için bugün ilk kez Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Haravgi’ye göre, Rum Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Calvino’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Maliye Bakanı Makis Keravnos ile sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirecek ortak öncelikleri görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Yatırım Bankası ofisinin açılış töreninin Rum Maliye Bakanlığı’nda yapılacağı ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in de katılarak, konuşma yapacağı kaydedildi.