Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, şubat vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı 29,91 avroya düşerek 4 Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa'da ocak sonuna doğru sıcaklıkların artacağına dair tahminler ve doğal gaz depolarındaki doluluk oranı nedeniyle doğal gaz fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

TTF'de, şubat vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı düne kıyasla yüzde 6,49 düşüşle 29,91 avroya gerileyerek 4 Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Avrupa'da doğal gaz depoları 13 Ocak itibarıyla yüzde 79,74 oranında dolu durumda bulunuyor.