‘Kişisel verilerin yasa dışı kullanımı’ suçlamasıyla dün tutuklanan Avukat Murat Metin Hakkı bugün İskele Mahkemesi’ne çıkarıldı. Hakkı, tutuksuz yargılanmasına karar verilmesinin ardından yaptığı açıklamada, yargı bağımsızlığına güvendiğini ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bu davalardan zarar görebileceğini söyledi.

Bugün İskele Mahkemesi’ne çıkarılan Avukat Murat Metin Hakkı serbest bırakıldı. Hakkı, tutuksuz yargılanacak.

"BU DAVA TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU'NUN GÜVENİRLİĞİNİ BALTALAMAKTA VE KIBRIS TÜRK TARAFININ ULUSLARARASI ZEMİNDEKİ POZİSYONUNU ZAYIFLATMAKTA"

Mahkeme çıkışında konuşan Hakkı, ‘kişisel verilerin yasa dışı kullanımı’ ithamıyla tutuklanmasının uluslararası hukuk boyutunda da büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Bunun, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun güvenilirliğini baltaladığını ve Kıbrıs Türk tarafının uluslararası zemindeki pozisyonunu zayıflatan bir gelişme olduğunu vurguladı.

"MAHKEMELERİMİZE VE YARGI BAĞIMSIZLIĞIMIZA GÜVENİYORUM"

Mahkemeye ve yargı bağımsızlığına güvendiğini dile getiren Hakkı, mahkemelerin yüz akı olduğunu belirterek, ülkeye tutuklanacağını bilerek dönmesinin en büyük sebebinin yargıya olan güveninden kaynaklandığını ifade etti.

"MAHKEMEYE KELEPÇEYLE GETİRİLMEM, HUKUKÇULARA BİR HAKARETTİR"

Hakkı, Kıbrıslı Rumların müvekkili olduğunu hatırlatarak, elindeki bilgilerin aslında müvekkillerine ait hakların bir parçası olduğunu söyledi. Hukuk camiasının bu konuda birlik içinde olması gerektiğini belirten Hakkı, “Anlımız ak, başımız dik bir şekilde bu mahkemeler yürür. Yargı bağımsızlığına güveniyorum” dedi.

"5 KIBRISLI RUM'UN ARAZİLERİYLE İLGİLİ OLARAK KKTC DEVLETİ ŞİKAYETÇİ KONUMUNDA"

Mahkemeye kelepçeyle getirilmesinin hukukçulara bir hakaret olduğunu da kaydeden Hakkı, bu davaların Taşınmaz Mal Komisyonu’nu zayıflatacağını savundu. Ayrıca, davaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yansıması halinde Kıbrıslı Türklerin zor durumda kalabileceğini ifade ederek, 5 Kıbrıslı Rum’a ait 5 parsel araziyle ilgili olarak KKTC devletinin şikâyetçi konumunda olduğunu söyledi.

Davanın siyasi olup olmadığı yönündeki soruya ise, “Söylenmesi gerekenler söylendi, bu bağlamda bir görüşüm yok” yanıtını veren Hakkı, bir kez daha yargı bağımsızlığına güvendiğinin altını çizdi.

MAHKEME KARARI

Avukat Murat Metin Hakkı, Mağusa’da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran tahkikat polisi, “Avukat Hakkı’nın tutuklanma sürecinin Kıbrıslı Rumlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştiğini” belirtti. Polis, bu soruşturma kapsamında tutuklanan 5 zanlının aracında bulunan dosyada tapu bilgilerini içeren evrakta bir emlak şirketine ait mühür bulunduğunu hatırlattı. Bu mühürden yola çıkarak daha önce ilgili emlakçının tutuklandığını hatırlatan polis, emlakçının e-maillerinde yapılan incelemede tapu bilgilerini Girne Tapu Dairesi’nde çalışan bir tapu memurundan aldığının tespit edildiğini ve söz konusu tapu memurunun da soruşturma kapsamında tutuklanarak teminata bağlandığını aktardı.

Polis, yapılan incelemelerde tapu bilgilerinin önce tapu memurundan emlakçıya e-posta yoluyla, ardından emlakçıdan Murat Metin Hakkı’ya yine e-posta ile gönderildiğini, daha sonra bu bilgilerin Murat Metin Hakkı tarafından tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum sanığa gönderildiğini belirtti. Polis, araçta bulunan dosyada MESAM adlı bir şirketin onay belgelerinin de bulunduğunu, bu belgelerin Hakkı’nın ofisindeki çalışanlar tarafından şirketler mukayyitliğinden temin edildiğini ve Kıbrıslı Rum sanıklara verildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Mahkemede polis, aynı dosyada Yunanca bir belge bulunduğunu ve belgenin tercüme edildiğini, bu belgelerden elde edilen bilgilerin Kıbrıslı Türkler aleyhine açılacak davalarda kullanılmak üzere toplandığını ileri sürdü. Polis, derdest emri kapsamında Hakkı’nın dün Ercan Havalimanı’nda tutuklandığını, daha sonra evinde, arabasında ve ofisinde arama yapıldığını, ofiste davaya konu olan benzer evrakların daha bulunduğunu, bunların da delil olarak alındığını ve bilgisayar, telefon ile iletişim cihazlarına el konulduğunu belirtti.

Polis, Murat Metin Hakkı’nın soruşturmayı etkileme ihtimalinin bulunmadığını ve tahkikatın büyük ölçüde tamamlandığını belirterek teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Polis ifadesi üzerine söz alan Hakkı’nın avukatı, suçlamaları reddettiklerini ve müvekkilinin masum olduğunu ifade etti. Avukat, şu anda polis soruşturmasına yardımcı olmak için itiraz etmediklerini, sürecin sonunda Hakkı’nın suçsuzluğunun ortaya çıkacağını vurguladı.

Mahkeme, Murat Metin Hakkı’nın yurt dışına çıkışını yasaklayarak 200 bin TL nakdi teminat ve 2 kefilin imzalayacağı 500’er bin TL’lik kefalet senedi karşılığında teminata bağlanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, dün adaya girerken tutuklanan Avukat Murat Metin Hakkı’nın bugün mahkemeye çıkarılarak serbest bırakılmasının beklendiğini açıklamıştı.

İskele Polis Müdürlüğü’nde konuşan Esendağlı, Hakkı’nın ‘kişisel verilerin yasa dışı kullanımı’ ile itham edildiğini söylemişti.

Esendağlı, “Mesele, meslektaşımızın Kıbrıslı Rum müvekkilleriyle ilgili yapmış olduğu mesleki araştırmalar ve incelemelerle alakalıdır. Çıkış noktası da, halen tutuklu olarak yargılanmakta olan 5 Kıbrıslı Rum’un konusuyla aynıdır” demişti.

Polisin Hakkı’dan izahat istediğini belirten Esendağlı, “Mahkemeye çıkarılması ve teminat talebiyle serbest kalması söz konusu. Tahkikat devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.