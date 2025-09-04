Tayland’da 25 Eylül’de düzenlenecek 17. Mister International 2025 yarışmasında Kuzey Kıbrıs’ı “Bay Turizm 2025” Eray Eroğluları’nın temsil edeceği açıklandı.

Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmalarının organizatörü Günkut Ajans’tan yapılan açıklamaya göre, İngiltere’de konservatuvar eğitimi gören Eroğluları, “Mister North Cyprus” unvanıyla uluslararası finalde yer alacak.

Günkut Ajans organizasyonuyla gerçekleşen katılımın, KKTC’nin tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.