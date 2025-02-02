Sanatçı Ayhatun Ateşin’in bazı çalışmalarının da yer aldığı “Boyut Farkı” isimli sergi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Ayhatun Ateşin eserleri, Türk ressam Naile Akıncı’nın oğlu Cengiz Akıncı ve eşi Lale Akıncı tarafından müzeye bağışlanan koleksiyonunun bir parçası olarak sergileniyor. Sergi, 28 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.

Ayhatun Ateşin'in verdiği bilgiye göre, Cengiz Akıncı ve eşi Lale Akıncı tarafından müzeye bağışlanan koleksiyon, Müze’nin 90 yıllık geçmişinde gerçekleştirilen en kapsamlı bağışlardan biri. Sergide yer alan eserler ise, koleksiyonun ikinci seçkisi.

Cengiz Akıncı ve Lale Akıncı, 1983 yılında oluşturmaya başladıkları koleksiyonu, 2023 yılında müzeye bağışlamıştı. Koleksiyonun ilk sergisi “ARTI 700” adıyla izleyiciyle buluşmuştu.

Küratörlüğünü Ali Kayaalp’in üstlendiği "Boyut Farkı" isimli sergide, gelenekselden çağdaşa uzanan bir yelpazede hem iki, hem üç boyutlu çalışmalar bulunuyor.

Koleksiyonda, Halil Paşa, İbrahim Çallı, Sami Yetik, Zeki Kocamemi, Ali Avni Çelebi, Hale Asaf, Zühtü Müridoğlu, Leopold Levy, Nuri İyem, Naile Akıncı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Kuzgun Acar, Füreya Koral ve Ayhatun Ateşin’in eserleri bulunuyor.

Küratör Ali Kayaalp, koleksiyonun seçkisi hakkında şu ifadeleri kullandı: “Koleksiyonun bütünlüğünü bozmadan, tutarlı bir seçki belirlemek ve bu anlatıyı mekâna yerleştirmek için titizlikle çalıştık. Sergide Zühtü Müridoğlu’nun güçlü desenleriyle heykelini yan yana görmek harika bir deneyim sunuyor. Müfide Aksoy’un ‘Canbaz’ adlı deseni ile ahşap nü heykeli birlikte izlemek de izleyiciyi şaşırtıyor.”

Atilla Galatalı’nın 1972’de Fransa’nın Vallauris kentinde düzenlenen III. Uluslararası Seramik Bienali’nde Pablo Picasso’nun jüri başkanlığında birincilik ödülü kazanan “Pano” adlı eseri de sergide yer alıyor.

-Akıncı koleksiyonu

Koleksiyon 1930'lar sonrasını kapsayan ,günümüze kadar devam eden ve farklı dönemle temsil eden figüratif ve soyut eserler, baskı resimler, ile değişik teknikleri bir araya getiren desenler, heykel, seramik ve cam eserlerden oluşuyor.

-Ayhatun Ateşin

Sanatçı Ateşin, Naile Akıncı gibi değerli bir sanatçının desteğini almanın başarının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sanatçının eserlerinin müzede sergilenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması, sanatsal değerinin, özgünlüğünün ve tarihsel öneminin bir göstergesidir. Bu durum, sanatçının yalnızca yaşadığı döneme değil, sonraki nesillere de ilham verebilmesini sağlar ve adeta ölümsüzleşmesini temsil eder. Böyle bir onura erişmek, sadece yetenek ve estetik başarıyla değil, aynı zamanda güçlü bir anlatı, vizyon ve toplumla kurulan derin bağlarla da mümkün hale gelir.”