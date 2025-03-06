-Aysal: “Deprem konusunda teorik bilgiyle yetinmemeli, somut adımlar atmalıyız”

“KKTC Cumhurbaşkanlığı 1. Deprem Konferansı”nın açılışında konuşan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, konferansın sonuçlarının raflarda durmaması gerektiğini vurguladı; "Uygulamalı adımlar atmalı ve çıkan sonuçlarla ilgili yeni bir siyaset, yeni bir yol haritası oluşturmalıyız.” dedi.

İki gün sürecek 1. Deprem Konferansı, deprem risk yönetimi, sismik hareketlerin izlenmesi, yapı güvenliği, kentsel planlama ve arama-kurtarma faaliyetlerinin ele alınacağı altı oturumla devam ediyor.

Açılış konuşmaları kapsamında Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel konuşma yaptı.

-Gürcafer: “Depreme karşı bilime kulak vermeli, denetimi sisteme dönüştürmeliyiz”

KKTC Cumhurbaşkanlığı 1. Deprem Konferansı’nın açılışında konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer “Ülkede denetlenmesi gereken, yapısal dönüşüme girmesi gereken bir sürü yapı” olduğunu söyleyerek, “Binlerce sakat yapımız vardır. Bu ülkede yarın bir deprem olsa felaket yaşarız. Hem de çok ciddi bir felaket yaşarız. İsias'ta ölen çocuklarımızın yaşadığımız acısının yüzlerce kat fazlasını yaşarız.” dedi.

Gürcafer, yapılması gerekenin bilime kulak vererek denetim mekanizmasını etkinleştirmek ve bunu kalıcı bir sisteme dönüştürmek olduğunu vurgulayarak, “Bilimin ortaya koyduğu doğrultuda hareket edersek bu acıları bir daha yaşamayız. Ancak aksi halde çok daha büyük felaketlerle karşılaşırız.” ifadelerini kullandı.

Geçmişte Kıbrıs’ta depremlerin yaşandığını, Salamis ve Engomi’nin depremle yıkıldığını anımsatarak, ülkenin depremle birlikte yaşamayı öğrenmesi gerektiğini kaydetti.

Depreme dayanıklı konutların depreme uygun yerlere yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Gürcafer, “Bilimin ortaya koyduğu ışık doğrultusunda, kurallar doğrultusunda bunu projelendirirsiniz. O projelere uygun yaparsınız, sonra bunu denetlersiniz, denetleyenin de doğru denetleyip denetlemediğini ayrı bir mekanizmayla denetlersiniz.” dedi.

Gürcafer, işin başında bilime kulak verildiğini ancak sonrasında sıkıntılar olduğunu, özellikle toplu konut yapımlarında işin içine rant girdiğini, bu nedenle de devlete denetim konusunda görev düştüğünü yineledi.

Depreme yönelik çalışmalarda daha hızlı olunması gerekliliği hatırlatmasında bulunan Gürcafer, şöyle devam etti:

“Umarım hocalarımın başlattığı bu çalışma bizim hızlanmamızı sağlar. Hükümetin bu hususta birtakım çalışmaları var. Ama bana göre yeterli değil. Daha da hızlanmasını, sonuç odaklı bir çalışmaya dönüşmesini, ülkede her şeyi bir kenara bırakarak önceliğimiz olması hususuna sebebiyet verir.”

Gürcafer, konuşmasını başta Cumhurbaşkanı Tatar olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederek tamamladı.

-Aysal: “Deprem konusunda teorik bilgiyle yetinmemeli, somut adımlar atmalıyız”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, konferanstaki konuşmasında deprem konusunda toplumsal sorumluluklarına dikkat çekerek, “Bugün bir kez daha ülkemizin önemli ama önceliklendirmediğimiz sorunlarından biri olan deprem konusunda bir araya geliyoruz.” diyerek, konferansa bünyelerindeki beş odayla destek verdiklerini söyledi.

Aysal konuşmasında, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin deprem konusunda toplumsal sorumluluğunu vurgulayarak, “Bu destek sadece bir toplantıya katılmak değil, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin toplumsal sorumluluğunun bir gereğidir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nde uluslararası düzeyde bilgi sahibi değerli akademisyenlerin bulunduğunu belirten Aysal, “Türkiye’de önemli çalışmalarla ortaya çıkmış bir deprem haritası var. Ancak, bu teorik bilgi ve yönetmeliklerle yetinmemeliyiz. Sonuçlar üzerinde düşünmeli ve yaşananların tekrar yaşanmaması için gerekli adımları atmalıyız” ifadelerini kullandı.

Depremle yaşama kültürünün geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Aysal, toplumun deprem bilincini artırmak için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Aysal ayrıca, beklenen bir deprem sonrası ülke çapında ciddi sonuçlarla karşılaşılabileceğini ifade ederek, bu noktada gerekli tedbirlerin alınmasının önemini dile getirdi.

Konferansın sadece bir farkındalık yaratma amacı gütmemesi gerektiğini, aksine elde edilen sonuçların hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Aysal, “Bu konferansın sonuçları rafta duracak bir konferans olmamalı. Uygulamalı adımlar atmalı ve çıkan sonuçlarla ilgili yeni bir siyaset, yeni bir yol haritası oluşturmalıyız” şeklinde konuştu.

Seran Aysal, Türkiye'deki akademisyenlere, odalarına, meslektaşlarına ve konferansa katkı veren tüm katılımcılara teşekkür ederek, sözlerini “Tüm katılımcılara ve emek verenlere teşekkür ediyor, bu konferansın sonuçlarının en verimli şekilde hayat bulmasını diliyorum.” diyerek sonlandırdı.

-Özçınar: "İmar konusunda denetim ve eğitim şart"

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da konuşmasında, deprem konusunun sürdürülebilir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti. Küresel ısınmanın etkisiyle doğal afetlerin daha sık yaşandığını vurgulayan Özçınar, merkezi yapıların yasaları doğru uygulaması ve bilim insanlarının önerilerini dikkate alması gerektiğini ifade etti.

Özçınar, imar konusunun belediyeler için büyük önem taşıdığını belirterek, "Yerel yönetimlerin, imar konularında daha etkin ve izin makamı konumuna gelmesi bir gerekliliktir." dedi. Denetim süreçlerinde sürekliliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Özçınar, imarla ilgili yapılan değişikliklerin sıkı bir denetim mekanizmasına tabi olmasının da şart olduğunu kaydetti.

Özçınar, belediyelerin vatandaşlardan gelen yapı değişikliği talepleriyle sık sık karşılaştığını ve bu durumun imar kurallarında esneklik yaratma riski taşıdığını belirterek, "Mimar ve mühendis odalarıyla iş birliği yaparak mevcut yapıların düzenli şekilde denetlenmesi bir zorunluluktur" dedi. Özçınar ayrıca, küresel ısınmanın yarattığı baskılar nedeniyle olası bir depremin daha büyük sorunlara yol açabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde düzenlenen bu konferansın önemine de değinen Özçınar, bu tür organizasyonların arttırılması gerektiğini belirterek, "Eğitim programlarımıza deprem bilincini kazandıracak derslerin eklenmesi şarttır. Eğer insan kaynağını doğru eğitmezsek, olası bir felakette organize olma şansımız da azalır." diye konuştu.

Çalıştayın ülkeye ve topluma hayırlı olmasını temenni eden Özçınar, konferansa katkı koyan herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

-Günsel: “Deprem gerçeğini unutmadan hareket etmeliyiz”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise KKTC Cumhurbaşkanlığı 1. Deprem Konferansı’na ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduklarını belirterek, bu konferansın sadece Kıbrıs’ta değil, tüm bölge için önemli bir adım olacağına inandığını ifade etti.

Konuşmasında, bölgenin aktif bir deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken Günsel, “Deprem gerçeğinin farkında olmak sadece üniversitelerin ve bilim insanlarının değil, toplumun her bireyinin ve en çok da devletin sorumluluğundadır.” dedi. Geçmişte yaşanan büyük depremlerden yeterince ders alınmadığını vurgulayan Günsel, güvenli yaşam alanları oluşturmak için yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak deprem gerçeğini unutturmamak ve bilimsel bakış açısıyla bu mücadeleye destek olmak için çalıştıklarını belirten Günsel, sadece büyük felaketlerin ardından değil, gündemden düştüğü dönemlerde de toplumu bilinçlendirme çabalarını sürdürdüklerini kaydetti. Günsel, üniversite olarak düzenledikleri ulusal ve uluslararası kongrelerin sonuçlarını sadece akademi dünyasıyla değil, devlet kurumları ve toplumla da paylaştıklarını belirtti.

Deprem konusunda yalnızca teorik bilgi üretmekle kalmayıp, somut projeler ve hizmetlerle de sorumluluk aldıklarını dile getiren Günsel, üniversitenin sahip olduğu yapı malzemeleri ve zemin mekaniği laboratuvarları sayesinde ülke genelinde yapı analiz hizmeti sunduklarını dile getirdi.

Depremlerin yalnızca fiziksel değil, duygusal ve psikolojik açıdan da büyük etkiler yarattığını belirten Günsel, bu tür felaketlerde dayanışma ve organize mücadele yürütmenin önemine dikkat çekti.

Günsel, devletin yanı sıra sivil toplumun da afet öncesi ve sonrası süreçlerde önemli roller üstlendiğine dikkat çekerek , Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri öncülüğünde kurulan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği’nin bu alandaki önemli girişimlerden biri olduğunu belirtti.

“Depreme hazırlıklı olmak, yalnızca bilimsel verilerle değil, devletin ve toplumun birlikte hareket etmesiyle mümkündür.” diyen Günsel, bilimsel yöntemlere, akılcı politikalara ve kamu farkındalığına dayalı bir yaklaşımın büyük felaketlerle başa çıkma gücünü artıracağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde düzenlenen bu konferansın, afet yönetimi ve hazırlık süreçlerine katkı sağlayacağına olan inancını yineleyen Günsel, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, konferansın verimli ve sonuç odaklı geçmesini temenni etti.