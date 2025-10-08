Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan temaslarını tamamlayarak bu akşam yurda döndü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12’nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü’ye, ardından da Gebele'ye giden Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havaalanı’nda düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan temaslarını değerlendirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gebele’deki 12’ci Devlet Başkanları Zirvesi'nde yerini aldığını kaydeden Tatar, ülkenin kurum ve kuruluşlarının son 3 yılda Azerbaycan’da düzenlenen çok sayıda etkinlikte KKTC’yi bayrağıyla temsil ettiğini söyledi.

Baş başa yaptıkları görüşmede de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakınlığını yine teyit ettiğini, devletin resmi sitesinde de Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin yanında olduğunu, bu mücadelenin sürmesi gerektiğini açıkça ifade ettiğini belirtti.

Aliyev’in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni TDT’nin diğer toplantılarda da görmek istediğini, KKTC, Türkmenistan ve Macaristan’ın bir süre sonra tam üyelere geçmesini de desteklediğini ifade ettiğini aktaran Tatar, Türk Devletler Teşkilatı’nın dünyada birliğin ve beraberliğin sağlanmasında güç unsuru olduğunu vurguladı.

Türk devletlerinin geçmişten gelen, tarihten gelen bir gönül birliği, zenginliği olduğunu da kaydeden Tatar, bu devletlerin ekonomik, ticari, kültürel ilişkilerini güçlendirmesinin önemine dikkat çekti.

Ersin Tatar, zirvedeki konuşmasında Kıbrıs Türk halkının bağımsız, özgür şekilde varlığını sürdürdüğünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin TDT’nin gözlemci üyesi olmasının kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladığını söyledi.

Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi egemen eşitlik, eşit uluslararası statünün teyidiyle bir müzakere mücadele sürecine geçilebileceğini burada da dile getirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü bu adada en az Rumlar kadar egemen ve hak sahibidir. Egemenliğinin tanınması çok önemli ve kıymetlidir. Mücadelesinin Türk Dünyası tarafından desteklenmesi de çok değerlidir” sözlerini zirvede de dile getirdiğini belirtti.

Konunun zaten bilindiğini ancak Türk Devletler Teşkilatı üzerinden verilen mesajın da önemli olduğunu belirten Tatar, yaptığı özel sohbetlerde de Türk devletleri başkanlarının birlik ve beraberlik mesajı verdiğini söyledi.

Gebele’deki zirvenin, TDT bünyesindeki ülkeler arasında iş birliğinin daha da genişletilmesine katkı sağladığını kaydeden Tatar, toplantıda çeşitli alanlarda iş birliği konuları ele alındığını da ifade etti.

Türkiye’nin de desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin limanlarının, hava üssünün ve lojistik hizmetin Türk dünyasının da kazanımı haline gelmesi hedefine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Türk Dünyasının Doğu Akdeniz’deki kalesi olarak görüyoruz” dedi.

Rumların ve Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ni de arkasına alarak Kıbrıs Türk halkına hala acımasızca ambargo ve izolasyonlar uyguladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi anlamda tanınma bir süre sonra gelecekse de Türk dünyasından nihai bir çözüme kadar KKTC ile ekonomik, siyasi ve ticari ilişkilerini geliştirmesini beklediklerini söyledi.

Rumların ekonomik abluka kapsamında turizm, eğitim, inşaat gibi alanlarda yaptıklarının ortada olduğunu, hellimin bile satılmaması için girişimler yapıldığını kaydeden Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle her türlü ürünün Türk devletlerine daha kolay pazarlanmasının en büyük dilekleri olduğunu ifade etti.

Yükseköğretimle ilgili veriler de paylaşarak Türk devletlerinden 5 bine yakın öğrencinin burada eğitim gördüğünü kaydeden Tatar, sayının 10 bine çıkmasını, Azerbaycan’dan da daha fazla öğrenci gelmesini beklediklerini Aliyev’e de ilettiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğine ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buradaki konuşmasına da işaret eden Tatar, böyle temasların çok önemli olduğunu kaydetti.