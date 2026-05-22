Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Üniversite Öğrencileri Derneği takımı ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Meclis takımında CTP Milletvekilleri Sami Özuslu ile Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra 5. Dönem Milletvekili Kadri Fellahoğlu ve 6. Dönem Milletvekili Ali Gulle de forma giydi.

Karşılaşma öncesi düzenlenen törende konuşan Meclis Takım Kaptanı, İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü, 9. Dönem Milletvekili Hasan Büyükoğlu, 19 Mayıs’ın gençliğe verilen değeri simgeleyen önemli bir gün olduğunu belirterek üniversite öğrencileriyle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Büyükoğlu, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak sporun farklı kuşakları buluşturan önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.

-Ertoprak

Üniversite Öğrencileri Derneği Başkanı Doğuş Ertoprak ise derneğin öğrencileri ortak faaliyetlerde buluşturmak amacıyla kurulduğunu ifade ederek, 19 Mayıs kapsamında düzenlenen organizasyonun anlamlı bir farkındalık yaratacağını söyledi ve etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu da konuşmasında öğrencilik yıllarında yer aldığı örgütlenme ve gençlik faaliyetlerinden örnekler vererek, üniversite öğrencilerinin yalnızca eğitim süreçleriyle değil toplumsal meselelerle de ilgilenmesinin önemine işaret etti.

Kıbrıs Türk öğrenci hareketinin geçmişinin bilinmesinin değer taşıdığını belirten Özuslu, gençlerin talep etmesi halinde her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını kaydetti ve Üniversite Öğrencileri Derneği’nin çalışmalarını takdir ederek gençlere başarı diledi.