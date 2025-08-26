Viyana'da gerçekleṣecek Karma Sergiye Azize Ceyhun 6 tabloyla katılacak. İzmir doğumlu sanatçı Azize Ceyhun, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde fotoğraf eğitimi aldı. Belgesel fotoğrafçılığa yoğunlaşan Ceyhun, portre ve sokak fotoğrafçılığı alanında birçok projeye imza attı.Eski Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un Viyana'da göreve gelmesiyle Viyana’ya yerleşen sanatçı , sanatsal ufuklarını genişleterek, müzik ve resimle daha derin bir şekilde ilgilenerek çalışmalarını çeşitlendirdi.

Sanat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası 2023 yılında geçirdiği ortopedik ameliyat oldu. Hareket kısıtlılıkları nedeniyle evde geçirdiği süreyi üretime yönlendiren Ceyhun, bu dönemde “Alcohol Ink Art” tekniğiyle tanıştı. Fırça ya da kalem kullanmadan, yalnızca renkler, alkol ve airbrush cihazı aracılığıyla ortaya çıkan bu deneysel ifade biçimi, sanatçının çalışmalarına yeni bir soluk getirdi.

Azize Ceyhun, 2024 yılında eserlerini ilk kez Viyana’daki Azerbaycan Kültür Merkezi’nde açtığı kişisel sergiyle sanatseverlere sundu. Şimdi ise yeni bir heyecana hazırlanıyor: 18–21 Eylül 2025 tarihleri arasında Avusturya Milli Kütüphanesi’nde gerçekleşecek olan sergi, sanatçının kariyerinde önemli bir kilometre taşı olacak.