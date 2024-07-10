Badmintonda Nehir Deniz ve Ali Dilekçi İstanbul Open 2024 Uluslararası turnuvada yarışacak.

Milli sporcular Nehir Deniz ve Ali Dilekçi 11-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında İstanbulda düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Open 2024 turnuvasında Türkiye Milli Takımında mücadele edecek.

Başarılı Milli Sporcumuz Nehir Deniz U17 kategorisinde, Ali Dilekçi ise U13 kategorisinde ilk kez Türkiye Milli Takımı ile yarışmaya katılma hakkı elde etti.



U17 Kategorisinde mücadele edecek olan Nehir Deniz turnuvada tek kadınlar kategorisinde ve çift kadınlar kategorisinde partneri Elif Rabia Şimşek ile birlikte mücadele edecek,

Ali Dilekçi ise tek erkekler kategorisinde mücadele edecek.

Badminton Federasyonu yaptığı açıklamada Nehir Deniz ve Ali Dilekçi ile birlikte Türkiye Milli Takımı’na başarılar diledi.