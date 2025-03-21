Baf’ta, 75 yaşındaki bir kadının yaşadığı çöp evden yaklaşık 13 bin Kıbrıs Lirası, çeşitli mücevherler ve değerli eşyalar çıktığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Baf Belediyesi ekiplerinin, sağlıksız koşullarda yaşadığı tespit edilen yaşlı kadının evini temizleme görevini üstlendiğini ve temizlik sırasında, naylon poşetlerde saklanmış halde, çok sayıda banknot ve madeni para, mücevher ve değerli eşya bulduğunu yazdı.

Gazete, çalışanların durumu polise bildirdiğini ve belediyenin de yaşlı kadınla ilgili sorumluluk üstlendiğini kaydetti.