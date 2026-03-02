Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı tespit edilen çiftlik sayısı 22’ye yükseldi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre alınan geniş güvenlik önlemlerine rağmen Livadia ve Oroklini’deki 11 çiftlikte daha şap hastalığı saptandı.

Rum Veteriner Dairesi yetkilisi Sotirias Yeorgiadu hastalığın yeni tespit edildiği çiftliklerin 8’inin Livadia’da, 3’ünün de Oroklini’de olduğunu açıkladı. Yeorgiadu daha önce toplam 13 bin hayvanın itlaf edileceği açıklanmasına rağmen bu sayının 16 bine yükselebileceği uyarısında bulundu.