Bağımsızlık Yolu (BY), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaparak, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesini talep etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi bakanlık önünde eylem yapan BY adına konuşan Genel Sekreter Umut Ersoy, asgari ücretliler ile emekçilerin algı operasyonlarıyla oyalandığını savundu.

Partiden verilen bilgiye göre, Ersoy işveren kesiminin açıklamalarını eleştirerek, asgari ücretlinin sistematik olarak saldırı altında olduğunu söyledi.

Asgari ücretin artmasının enflasyonu tetikleyeceği yönünde yanlış bir algı yaratıldığını, aslında enflasyon ve zamların asgari ücretin yükselmesine sebep olduğunu kaydeden Umut Ersoy, neden elektrik veya akaryakıta değil de emeğin fiyatına tepki gösterildiğini sordu.

Ersoy, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan asgari ücretlini çıkarına bir karar çıkmadığını, hükümetlerle iş yeri temsilcilerinin birlik yaparak asgari ücretlinin çıkarına olmayan kararlar çıkardıklarını savundu.