Bağımsızlık Yolu, ortaöğretimde kılık kıyafetle ilgili tüzükte yapılan değişiklikler hakkında, Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği ve bazı veliler tarafından düzenlenen eyleme destek belirtti.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi verilen bilgiye göre partiden bazı temsilciler, Bekir Paşa Lisesi Okul Aile Birliği ve bazı veliler tarafından öğretmenlere destek amaçlı düzenlenen eyleme katıldı.

Eylemde, laiklik ve bilimsel eğitimden asla taviz verilmeyeceği belirtilirken dini değerlerin çocuklar üzerinden siyasallaştırılmasına karşı net tavır ortaya konduğu kaydedildi.