Bağımsızlık Yolu, asgari ücretin, en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve on kişiden az çalışanı olan esnafın devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, haziran ayının, özel sektör emekçileri için yaşamsal önemde olan asgari ücret tartışmalarının şiddetleneceği bir ay olacağı ifade edilerek, “Bir avuç patron örgütlüdür ama on binlerce özel sektör emekçisinin sendikası yoktur.” denildi.

Ultra zenginler tarafından taleplere itiraz etmek için kullanılan “esnaf batar” argümanının yalan olduğu savunulan açıklamada, bunun İstatistik Kurumu’nun en güncel verisi olan 2023 İşyeri İstatistikleri ile kanıtlandığı ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs’ta 50’den fazla çalışanı olan 467 işletmede tüm işçilerin yüzde 54.37’sinin çalıştığı kaydedilen açıklamada, geriye kalan 22 bin 843 işletmede ise, tüm işçilerin yüzde 45.63’ünün çalıştığı belirtildi, “Esnafı batıran işte bu 467 büyük sermaye işletmesidir.” denildi.

Bağımsızlık Yolu’nun, hem asgari ücret hem de sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması tartışmalarında, 10 kişiden az çalışanı olan esnafın korunmasını savunduğu ifade edilen açıklamada, şu rakamlar paylaşıldı:

“Güncel rakamların da gösterdiği gibi 10 kişiden az işçi çalıştıran ve bu taleplerden etkilenmeyecek olan esnaf, toplamın yüzde 89.96’sına denk gelen 20 bin 968 işletmedir. Bu işletmelerde, tüm işçilerin sadece yüzde 23.24’ü çalışmaktadır. Yani 10 kişiden fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması, toplamın yüzde 10.04’ü olan 2342 işletmeyi etkileyecek ama tüm işçilerin yüzde 76.76’sı bu taleplerden yararlanacaktır.”