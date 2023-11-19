Bağımsızlık Yolu, 2022 Ağustos’ta yer alan eylemde polisi darp etme suçundan dava açılan 22 öğretmene destek belirtti.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 22 öğretmene dava açılması “baskıcı uygulamalarına karşı direnen öğretmenleri dava açarak sindirme” çabası olarak tanımlandı.

Hükümet’in dava açma yöntemiyle öğretmenleri baskı altına almaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, “Yani tamamen siyasi bir gaye taşıyan bu davalar, bir ehlileştirme, yıldırma, biat kültürünü geliştirme aracı olarak kullanılmaya çalışılmaktadır” denildi.

Açıklamada, Bağımsızlık Yolu olarak “baskıcı” olarak niteledikleri uygulamalara karşı direnmeye, direnenler ile de dayanışmaya devam edileceği kaydedildi.

Ağustos 2022’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Milli Eğitim Bakanlığı önünde öğretmen haklarıyla ilgili eylem düzenlemişti, eylemde gerin anlar yaşanmıştı.