Bağımsızlık Yolu, hakkında bazı gerçek dışı iddialarda bulundukları gerekçesiyle İzzet İzcan ile Salih Oğuzhan Karahan'a zem ve kadih davası açtığını; ayrıca Karahan’ın bu iddiaları ortaya koyduğu yayını sosyal medya sayfasından kaldırmadığı gerekçesiyle Serdinç Maypa’yı da dava ettiğini açıkladı.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre, davalar gerek İzcan gerekse Karahan’ın, “Bağımsızlık Yolu’nun TC elçiliği tarafından desteklendiği” iddiaları üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açıldı.

Birinci dava Radyo Mayıs’ta Onuncu Köy isimli programda, Bağımsızlık Yolu'nun TC Elçiliği tarafından desteklendiğini iddia eden açıklamaları için İzzet İzcan’a, ikinci dava ise Avrupa Parlamentosu adayı Salih Oğuzhan Karahan’a (Oz Karahan) sosyal medyada canlı yayın olarak gerçekleştirilen Serdinç Maypa’nın programında, Bağımsızlık Yolu’nun TC Elçiliği’nden fonlandığını iddia ettiği açıklamalarından dolayı açıldı.

Ayrıca “Salih Oğuzhan Karahan’ın (Oz Karahan) programdaki zemmedici açıklamaların bulunduğu yayını, kendisinden talep edildiği halde kaldırmadığı, yayınlanmasına ve yaygınlaştırılmasına devam ettiğinden dolayı” Serdinç Maypa da dava edildi.

Açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun iftiralara karşı dava açmaktaki amacının hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunun ortaya çıkması olduğu vurgulandı.