Bağımsızlık Yolu (BY), “kamusal toplu taşıma” talebiyle bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

“Kamusal Toplu Taşıma İstiyoruz” pankartı açılan eylemde, “Trafikte Boğulma Kamusal Toplu Taşıma”, “Her Arabada Bir Kişi, Kamusal Toplu Taşımada Bin Kişi” ve “Kamusal Toplu Taşıma Haktır” yazılı dövizler de taşındı.

-Ersoy

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy eylemde yaptığı açıklamada, 2024 yılının “rekor düzeyde” ölümlü trafik kazalarıyla geçirildiğini ifade ederek, 2025 yılının ilk 17 gününde de 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İlgili bakanlığın üzerine düşen hiçbir sorumluluğu yerine getirmediğini, bütün sorumluluğu sürücülere yüklediğini öne süren Ersoy, sol direksiyon ithali için girişimler başlatılmasını da eleştirdi.

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın iki yıl önce Düzce Belediyesi ile imzalanan protokolle bir yıl içerisinde toplu taşıma ana planının hazır olacağını söylediğini” savunan Ersoy, iki sene sonra hala ortada toplu taşıma ana planı diye bir şeyin olmadığını kaydetti.

Ersoy, “Biz biliyoruz ki kamusal toplu taşıma, trafikte yaşadığımız sorunların çözümünde esas etken çözüm olacaktır” dedi.

Kamusal toplu taşıma ile ilgili gelmiş geçmiş tüm yöneticilerin “kaynak olmadığı” bahanesini sunduğunu ileri süren Ersoy, “Ultra zenginlerden alınacak servet vergisiyle, akaryakıt ithalatçıları, motorlu araç ithalatçıları ve onlara araç alınması için kredi sağlayan bankaların kasalarında o kaynak var” dedi.

-Basın açıklaması

Ardından parti adına basın açıklamasını Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı okudu.

Onlarca yıldır devam eden bireysel araba kullanımına dayalı ulaşım politikalarının, trafiği adeta bir “can pazarına” dönüştürdüğü ifade edilen açıklamada, “Bu kazaların büyük çoğunluğu, ülkede etkin bir toplu taşıma sisteminin olmamasından kaynaklanıyor” denildi.

Toplu taşıma eksikliği nedeniyle halkın, bireysel araç kullanmaya mecbur bırakıldığı kaydedilen açıklamada, aydınlatması yetersiz, bariyer ve kaldırımları eksik, çukur ve bozukluklarla dolu yolların, kazalara davetiye çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, “Trafik kazalarını azaltmanın, trafikteki çileyi sonlandırmanın, çevresel zararları önlemenin ve emekçi halkın yaşam kalitesini artırmanın yegâne yolu, kamusal bir toplu taşıma sisteminin inşasıdır” denildi.

Hafif raylı sistem gibi çevreci bir omurga oluşturularak, otobüs ve minibüs hatlarıyla desteklenen bir ağ kurulabileceği, deniz ulaşımının da bu sisteme dahil edilebileceği ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Bu sistem, sadece şehir içi trafiğini rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda çevreyi korur, kamusal alanların oluşabilmesini, yurtdışına gönderdiğimiz dövizin içerde katma değer yaratabilecek üretim alanlarına yönelmesini sağlar.”

Bağımsızlık Yolu’nun, kamusal toplu taşıma hakkı için verdiği mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceği kaydedilen açıklamada, “Toplu taşıma, bir lütuf değil, halkın temel bir hakkıdır” denildi.